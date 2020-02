«Ausatmen, bis die Schamlippen flattern» Wo muss man aufpassen, dass sich erste und zweite Ehefrauen nicht in die Quere kommen? Im Pilates-Training. Und nachher gibts Champagner. Michèle Binswanger

Eigentlich passe ich exakt in die Zielgruppe: Fitnessbewusst, weiblich und vor allem eitel. Deshalb wundert es mich selbst, wie ich es die vergangenen dreissig Jahre geschafft habe, Pilates weiträumig zu umschiffen. Damit ist seit letzter Woche Schluss, seit ich ins Studio von Karolina Schmid pilgerte, um mich mal eben gepflegt etwas foltern zu lassen. Zumindest war das der erste Eindruck ob all der furchteinflössenden Gerätschaften, die zu dieser speziellen Art von Gymnastik gehören.

Erfunden hat das Ganze der Deutsche Joseph Pilates und zwar bereits in den Zwanzigerjahren. In den Neunzigern entdeckte es dann Hollywood als Königsweg zum damaligen Schönheitsideal: Mit viel Haltung, Haarspray und möglichst wenig Fett. Bald schon schwörten nicht nur Stars auf die Retro-Gymnastik, sondern auch alle, die es gern wären. Schmid – gebürtige Kanadierin– führt in der Mühle Tiefenbrunnen das älteste Pilates-Studio Zürichs. Hier schweben blonde Züriberg-Ladys ein und aus und gönnen sich nach dem Training Champagner. Und Schmid musste ihre Expertise bald auf soziale Gymnastik ausdehnen: Die in ihrem Studio trainierenden ersten und zweiten Ehefrauen sollten sich nicht in die Haare kriegen - am besten gar nicht zu sehen bekommen.