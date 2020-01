Wird Wipkingen zum Paradies?

Wie viel Lärm werden die Rosengartenanwohner in Zukunft ertragen müssen? Wie sehr wird ihr Quartier aufgewertet? Hier ist der TA-Faktencheck:

Die Lebensqualität steigt

Die Tunnelbefürworter versprechen den Wipkingern eine bessere Zukunft. Die Luft soll aufklaren. Der Autolärm, der heute oft die Grenzwerte übersteige, werde verstummen.

Die Rosengartenachse gehört zu den Gebieten mit der dreckigsten Luft in Zürich. Nur ­lösen sich die Abgase mit dem Tunnel nicht auf. Sie strömen bei den Ausgängen ins Freie. Daher wird es im 150-Meter-Umkreis des Tunnelportals am Wipkingerplatz zu einer «lokalen Mehr­belastung kommen», wie es in einem Bericht des Kantons heisst.