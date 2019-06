Zurich hat den grössten Frauenanteil im Verwaltungsrat

Bei den 30 grössten börsenkotierten Unternehmen ist der Anteil von Frauen im Verwaltungsrat zuletzt gestiegen. Den grössten Frauenanteil weist einer Untersuchung zufolge der Versicherungskonzern Zurich auf.

25 neue Verwaltungsräte wurden an den bisher abgehaltenen Generalversammlungen bestellt - davon waren neun Frauen. Somit amtieren inzwischen 76 Frauen in den Verwaltungsräten der Unternehmen im Swiss Leader Index (SLI), wie eine am Freitag veröffentlichte Analyse der Personalberatung Heidrick & Struggles ergab. Im Vorjahr waren es 67.