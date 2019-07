Zwei Koalas im Zoo eingetroffen

Endlich! Pippa und Maisy dürfen ins Australienhaus umziehen. Video: Tamedia/Zoo Zürich

Maisy ist im gleichen Jahr geboren wie die beiden Männchen. Und sie ist ein richtiger Brummer: 7,8 Kilogramm bringt sie auf die Waage. Mehr als Milo und Mikey. Sie ist gut an ihrer wie mit Asche gepuderten Nase zu erkennen. Pippa ist ein Jahr jünger und wiegt nur gut vier Kilo.

Die ängstliche Pippa

Pippa tut sich noch etwas schwer mit der Eingewöhnung in ihrem neuen Heim. Als Tierpfleger Philipp Lederle sie wie ein Baby auf dem Arm tragend den Medien präsentiert, schmiegt sie sich etwas ängstlich an ihn. Und bohrt ihm ihre scharfen Krallen in Arm und Bauch.

Pippa ist noch etwas schüchtern. Pfleger Philipp Lederle ist deshalb ihr Fels in der Brandung. Foto: Reto Oeschger

Sie hat auch noch etwas Zeit, ist sie doch noch nicht geschlechtsreif. Weibliche Koalas haben oft erst mit drei oder vier Jahren ihr erstes Jungtier. Lederle hat Pippa gut im Auge, zumal sie im Moment auch nicht richtig zunimmt. Täglich untersucht er sie sanft – Nacken, Augen, Ohren, Bauch. Regelmässig wird sie auch gewogen.