Unfall in Spiez – Zwei Personen verletzt Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto wurden die beiden Lenker verletzt und durch Ambulanzteams ins Spital gebracht.

Am Freitag musste die Ambulanz in Spiez i ausrücken. Themenbild PD

Die Meldung zu einem Verkehrsunfall in Spiez ging bei der Kantonspolizei Bern am Freitag um 17.35 Uhr ein, wie sie am Samstag mitteilte. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein Motorradlenker auf der Thunstrasse in Richtung Spiezmoos-Kreisel, als gleichzeitig ein Autolenker im Begriff war, von der Niesenstrasse nach links in die Thunstrasse einzubiegen. Im Bereich der Verzweigung kam es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradlenker zu Boden geschleudert wurde.

Der 38-Jährige Zweiradlenker wurde beim Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht werden. Der 49-jährige Autolenker wurde leicht verletzt und mit einer zweiten Ambulanz ebenfalls hospitalisiert.

Die Thunstrasse musste für die Dauer der Unfallarbeiten während rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Angehörige der Feuerwehr Spiez richteten eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Bern hat zum Unfallhergang Ermittlungen aufgenommen.

( pd/aka )